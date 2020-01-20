Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi.

Medipol Başakşehir, Kırklareli'ne geldi, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor ile yarın rövanş maçında karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi, Kırklareli'ne geldi. Kulüp otobüsüyle Kırklareli'ne gelen Medipol Başakşehirli futbolcular, otele yerleşti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş maçının oynanacağı Kırklareli'ne geldi. Karayoluyla kente gelen Medipol Başakşehir kafilesi, kalacakları otele yerleşti. Medipol Başakşehirli futbolcular, maç saatini beklemeye geçti.

Müsabaka yarın saat 14.00'de Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takım otobüsünün gelişi

Futbolcu ve teknik heyetin inmesi

Futbolcuların otele girişi


Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Kırklareli, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:52 Kaynak: DHA
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