Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

13.01.2021 20:52
Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada iyi organize olan Başakşehir'de Aleksic, Crivelli ile duvar pası yaparak ceza sahasına sarktı ve ardından pasını Demba Ba'ya çıkardı. Ba'nın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

16. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Gökcan'ın ceza sahsı içinde sağ çaprazdan bekletmeden çektiği şutu kaleci Volkan Babacan, kornere çeldi.

27. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta kaleci Haydar gole izin vermedi.

32. dakikada Giuliano'nun pasını alan Aleksic'in sert şutuna top direğin yanında auta çıktı.

34. dakikada Thuram, Mehmet Topal'dan kaptığı topu Onur' aktardı. Onur'un ceza sahasındaki pozisyonunda topa Başakşehirli Ravil müdahale etti anca meşin yuvarlak Vedat'ın önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat, düzgün vuruşla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

42. dakikada sağ kanattan Rafael'in ceza içine kestiği ortaya sol ayağıyla gelişine vuran Demba Ba'nın şutu, Tuzla savunmasına çarparak ağlara gitti. 1-2

45+2. dakikada Thuram'ın ceza sahsı dışından çektiği şutu kaleci Volkan, direğin dibinden kornere çeldi.

62. dakikada Cumali'nin sol kanattan açtığı ortayı Giuliano tamamlamak istedi ancak kaleci Haydar gole izin vermedi.

73. dakikada Uğur Uçar'ın son çizgiye inerek çevirdiği pasını alan Aleksic, önce topu göğsünde yumuşattı ardından mükemmel bir röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

78. dakikada Gulbrandsen'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kaleci Haydar müdahalesi sonrası önce direğe çarptı, ardından da kornere çıktı.

79. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Ravil, düzgün kafa vuruşu ile top filelerle buluşturdu. 1-4

87.dakikada Mehmet Topal'ın yay içine çıkardığı pasta İrfan Can'ın sol ayağıyla çektiği sert şut, Tuzlaspor savunmasına çarparak kornere çıktı.

89.dakikada Giuliano, Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turgut Doman, penaltı kararı verdi.

90.dakikada İrfan Can'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-5

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman xx, Samet Çiçek xx, Mert Bulut xx

Tuzlaspor: Haydar x, Cajic x, İsmail Konuk x, Baran Işık x (Rotman dk. 46), Yasin Güreler x, Gökcan Kaya x (Pucko, dk. 71 x) Vedat Bora xx (Özgürcan Özcan dk. 80 ?), Onur Ayık x (Ahmet Yazar dk. 56 x), Samet Asatekin x, Segbefia xx, Thuram x

Yedekler: Metin, Ferhat Öztorun, Onat Kutay

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael xxx (Uğur Uçar dk. 70 x), Mehmet Topal xx, Ravil Tagir xx, Cumali Sertel xx (Emre Kaplan dk. 81 ?), Aleksic xxx (İrfan Can dk. 77 xx ), Berkay Özcan x (Leo Duarte dk. 46), Giuliano xx, Azubuike xx, Crivelli x, Demba Ba xxx (Gulbrandsen dk. 70 x)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Muhammed Emin, Deniz Türüç, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Vedat Bora (dk. 34) (Tuzlaspor), Demba Ba (dk. 8, dk.42), Aleksic (dk. 73), Ravil (dk. 79), İrfan Can (dk. 90 pen.) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Samet (Tuzla), Duarte (M.Başakşehir)

(İHA)

Mehmet Topal, Başakşehir, Tuzlaspor, Demba Ba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir, konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı - Son Dakika


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