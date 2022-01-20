Üye Girişi
Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika

Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak

20.01.2022 15:48
Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Başakşehir ile Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Milli oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Futbol, Salı, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika


Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz         
16:28
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olacak         
13:37
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:34:29. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement