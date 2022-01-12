Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ertelendi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçının Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)