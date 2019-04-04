Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Medipol Başakşehir, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, ligin 27. haftasında Atiker Konyaspor ile 7 Nisan Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, ligin 27. haftasında Atiker Konyaspor ile 7 Nisan Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana dinamik ısınmayla başlayan turuncu-lacivertliler koordinasyon, 5'e 2 ile şut çalışması gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA

7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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