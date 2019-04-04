Medipol Başakşehir, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, ligin 27. haftasında Atiker Konyaspor ile 7 Nisan Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir
, ligin 27. haftasında Atiker Konyaspor
ile 7 Nisan
Pazar günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Başakşehir Futbol
Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana dinamik ısınmayla başlayan turuncu-lacivertliler koordinasyon, 5'e 2 ile şut çalışması gerçekleştirdi.
İdman, çift kale maçla tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA
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