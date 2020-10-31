Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
31.10.2020 13:23
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki yapılan çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu akşam Konya'ya gidecek.
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