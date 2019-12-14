Medipol Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana turuncu-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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