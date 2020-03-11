Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Danimarka ekibi Kopenhag arasında yarın İstanbul'da oynanacak son 16 turu ilk maçının biletleri tükendi.

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı kapalı gişe, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile Danimarka ekibi Kopenhag arasında yarın İstanbul'da oynanacak son 16 turu ilk maçının biletleri tükendi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksek Gümüşdağ, turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile tüm Türkiye için oynayacağımız maçın biletlerinin tamamının satıldığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu ilgi, Türk insanının böyle günlerde nasıl kenetlenip tek vücut olduğunu bir kez daha göstermiştir. 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' için sloganıyla yola çıktığımız bu özel akşamda tek rengimiz kırmızı-beyaz olacaktır. Takım ve renk ayrımı yapmadan bizi desteklemeye gelecek tüm futbolseverlere şimdiden teşekkür ediyorum. Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın tüm stat gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağımızı bir kez daha yinelemek isterim. Kopenhag karşısında tüm Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuç almayı umut ettiğimiz bu özel akşamda stada gelmek isteyip gelemeyen tüm futbolseverleri de ekran başında bizi ve Türkiye'yi desteklemeye davet ediyorum."

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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