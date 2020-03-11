Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru (1) - Solbakken/Rodrigues - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru (1) - Solbakken/Rodrigues - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru (1) - Solbakken/Rodrigues

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, kendileri için tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru (1) - Solbakken/Rodrigues, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, kendileri için tarihi bir maça çıkacaklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısına orta saha oyuncularından Jose Carlos Gonçalves Rodrigues (Zeca) ile katılan Solbakken, "Pazar günü ligde çok kötü bir maç geçirdik. Kariyerimin en kötü maçlarında biriydi. Bunun telafisini yapmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimizi, buradan iyi bir sonuçla dönebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim için tarihi bir maç. Eğer başarılı olursak çeyrek finale yalnızca iki maçımız kaldı." ifadelerini kullandı.

Solbakken, İstanbul'a dün gelmelerinin planlı olduğunu aktararak, "Zaten dün gelecektik. Son maçımızda yaptığımız yanlışlarımızı konuştuk. Sakat futbolcularımız yok ama yüzde yüz hazır olmayan oyuncularımız var. Onları hazırlamaya çalıştık. Burada çok iyi ağırlandık, antrenman sahası ve tesisler çok iyi olduğu için çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarkalı teknik adam, sahalarında oynayacakları rövanş karşılaşmasının koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak ise, "Bu maç özelinde bir şey değişmeyecek. İki ayaklı bir mücadele olacak. Başakşehir'in sahasında arkasında taraftarının olması onlar için avantaj olacak. Biz ise bu avantajdan yoksun olacağız. Rövanşta taraftarımızın olmaması bizim için bir sıkıntı." şeklinde konuştu.

Solbakken, "UEFA Avrupa Ligi'nde maçlar koronavirüs nedeniyle ertelenebilir mi?" sorusuna ise, "Ben de bilmiyorum. Yapabileceğimiz tek bir şey var. O da yetkili merciler ne diyorsa ne tavsiye ediyorsa, bunları takip etmek ve onlara uymak. Bunun dışında bir şey bilmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de yerel liglerde de bu olabilir. Yetkililerin tavsiyelerine uyacağız." ifadelerini kullandı.

Zeca: "Avrupa'da çok iyi durumdayız"

Kopenhag'ın Portekizli oyuncusu Zeca da yarın sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Zeca, ligde aldıkları yenilgiyi unutturmak için sahaya çıkacaklarını aktararak, "Lig ve Avrupa çok farklı. Avrupa'da çok iyi durumdayız. Bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Burada kazanacağımız maçla ligimizde de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Evet çok maç oynadık, yoruluyoruz ama etrafımıda çok iyi profesyoneller var. Sakatlıklar oluyor ama biz oynayabileceğimiz kadar oynamak istiyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Mağlubiyeti burada telafi etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:55 Kaynak: AA
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