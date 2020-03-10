Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını İskoç hakem Collum yönetecek

Medipol Başakşehir'in 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.