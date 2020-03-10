Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını İskoç hakem Collum yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını İskoç hakem Collum yönetecek - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını İskoç hakem Collum yönetecek

12 dakika önce

Medipol Başakşehir'in 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum düdük çalacak.

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçını İskoç hakem Collum yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak mücadelede Collum'un yardımcılıklarını, Francis Connor ve David McGeachie yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicholas Walsh olacak.

Başakşehir, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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