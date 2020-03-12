Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir

Nihat Özdemir, Başakşehir, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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