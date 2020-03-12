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Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının ardından - Nihat Özdemir
6 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi. Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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