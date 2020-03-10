Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.

Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu, System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.

(İHA)

Başakşehir, Kopenhag, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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