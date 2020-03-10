Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

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Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.
(İHA)
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