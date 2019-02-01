Medipol Başakşehir, Kudryashov'u Kadrosuna Kattı
1 saat önce
Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir
Kulübü, Rubin Kazan
ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı. İstanbul
ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 31 yaşındaki Rus futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Kudryashov ile devre arası transfer dönemini kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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