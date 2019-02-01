Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Kudryashov'u Kadrosuna Kattı

Medipol Başakşehir, Kudryashov'u Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Kudryashov'u Kadrosuna Kattı, System.String[]
Medipol Başakşehir Kulübü, Rubin Kazan ile yollarını ayıran sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov'u kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 31 yaşındaki Rus futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Kudryashov ile devre arası transfer dönemini kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Rubin Kazan, Başakşehir, Spor
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