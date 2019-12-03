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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, kupada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maça hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, kupada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maça hazır

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, kupada Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maça hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için bugün Trabzon'a gidecek.

Bu arada Medipol Başakşehir'in bugünkü antrenmanın ziyaretçileri de vardı. Dünya Engelliler Günü'nde, Üç Ufuk Çizgisi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri idmanı izledi. Teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Gökhan İnler, Robinho ve Aziz Eraltay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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