Medipol Başakşehir kupada Kırklarelispor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir kupada Kırklarelispor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir kupada Kırklarelispor'u konuk edecek

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.

Medipol Başakşehir kupada Kırklarelispor'u konuk edecek, System.String[]

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de, Slovak stoper Martin Skrtel'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı geçen ve Antalya kampının başında takımdan ayrı çalışan deneyimli futbolcu, son antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer aldı.

Hazırlık maçları

Medipol Başakşehir, 5 Ocak'ta başladığı Antalya kampını bugün tamamlayarak yarınki mücadele için İstanbul'a dönecek.

Turuncu-lacivertli ekip, kamp boyunca iki hazırlık maçı oynadı. İlk maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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