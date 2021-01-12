Medipol Başakşehir, kupada tur peşinde

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve ASpor'dan canlı yayımlanacak. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Medipol Başakşehir'de 4 futbolcu oynayamayacak

Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.