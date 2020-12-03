Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından

03.12.2020 00:47

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Leipzig'e 4-3 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Leipzig'e 4-3 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz maça daha iyi başladı. Çıkardığım kadroyla rakibe önde baskı yapıp, hücumda üretken olmayı düşünüyorduk ama birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozsiyonlar gol olmadı, gol olmayacak pozisyon gol odu. İlk yarı sonunda attığımız gol ikinci yarı bizi maçta tuttu. İkinci yarıdaki performansımızın sebebi, oyuncu değişiklikler ile performansımız ve ilk yarı sonunda farkı bire indirmemiz. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık. Rakibimiz çok kaliteli bir takım ve bizden daha çok pozisyona girdi. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok keyifli bir maç oldu. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, son maçlarda çok gol yemeleriyle ilgili olarak ise "Çok da gol attık çok da gol yedik. Yediğimiz gollerde takım savunması tabii ki önemli ama bireysel hata veya son maçlarda karşılaştığımız penaltı ve VAR kararları oldu. Türkiye Ligi'nde kötü yediğimiz goller oldu. Doğru buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok fazla antrenman yapacak vaktimiz de yok. Bunu çözmek için gayret edeceğiz. Ofansif oynamayı düşünen bir takımız. Dört gol yedik ama Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine de 3 gol attık. Ofansif oyunumuzu devam ettireceğiz ama defansımızı da biraz daha düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Maça Berkay ile başladınız. Mahmut'u ilk 11'e almamanızı bir hata olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Üç gün önce Mahmut oynadı, bugün de Berkay ile başladık. Maç maç oyuncularımızı değiştireceğiz. Kazandığımız Manchester United maçını Berkay ile kazanmıştık. O zaman herkesin övgüsünü alırken, bugün farklı yaklaşılabilir. Futbol sonuç oyunu. Özellikle ülkemizde. Sonucu alan takımlar başarılı oluyor, sonucu alan hoca doğru 11'ler çıkarmış oluyor. Maç öncesinde birçok değişkenler oluyor. Hangi oyuncu hazır, bunları da doğru bilmek gerek. Her oyuncumuzu kullanacağız, çünkü çok fazla maç var. Her oyuncumuzu maç maç değerlendireceğiz. Bugün Epureanu ile başlamadık, sonraki maç onunla başlayabiliriz. Çok geniş bir kadromuz var, tüm oyuncularımız iyi oyuncular."

Okan Buruk, son olarak üç gol atan İrfan Can Kahveci'nin performansıyla ilgili olarak ise "İrfan'ın özellikle ikinci yarıda iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarıda kötü oyun içinde o da kayboldu. Yalnızca attığı gollerde değil benim için takım savunmasına katkı yapması, ikili mücadelelere girmesi de önemliydi. İrfan toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilecek bir oyuncu. İkisini de doğru oynarsa Avrupa'da önemli bir takıma gider, diğer Türk oyuncular gibi. İnşallah İrfan'ın gelişimini ve bugünkü gollerini bundan sonra da devam ettiririz. İnşallah onu Avrupa'da sahne alan iyi bir Türk oyuncu konumuna getiririz." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından
Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından - Son Dakika Spor


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