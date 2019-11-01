Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor
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Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, lidere konuk oluyor, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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