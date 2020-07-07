Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini Crivelli ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibini Crivelli ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve şampiyonluk yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

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Crivelli'nin 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen turuncu-lacivertli ekip, 78. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Crivelli ve Visca, Demba Ba'yı yakaladı

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Crivelli ve Visca gol sayılarını 11'e yükseltti.

Turuncu-lacivertli ekibin 11 golle en golcü ismi Demba Ba'dan 1 gol az atarak takımın en golcü ikinci futbolcuları olan Crivelli ve Visca, Yukatel Denizlispor maçında attıkları gollerle Senegalli forveti yakaladılar.

Üç oyuncu turuncu-lacivertli takımın ligde kaydettiği 59 golün 33'üne imza attı.

Yenilmezlik serisi devam ediyor

Yukatel Denizlispor engelini, 2-0'lık skorla aşarak şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleden 3 puanla ayrılan Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti.

Ligde son mağlubiyetini 25 Ocak'ta Fenerbahçe deplasmanında alan turuncu-lacivertli takım daha sonra oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran Medipol Başakşehir 3 müsabakayı da berabere bitirdi.

İç sahada 15 maçtır bileği bükülmedi

Üst üste oynadığı 12. maçını da yenilgisiz geçen Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 15. maçında da mağlubiyet yaşamadı.

İç sahada son yenilgisini 24 Ağustos 2019 tarihinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek alan turuncu-lacivertli takım, daha sonra oynadığı 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Yukatel Denizlispor'u da yenerek iç sahadaki yenilmezliğini 15 maça yükselten Medipol Başakşehir, bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Protokol tribünü karıştı

Crivelli'nin attığı golden kısa bir süre sonra protokol tribününde iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

Görevli polislerin araya girmesinin ardından yaşanan gerginlik kısa süre içinde çözüme kavuştu.

Denizlispor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor
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