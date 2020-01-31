Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika
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Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında sona eren turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39'a çıkardı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Son 4 maçta 3. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.

Edin Visca gol sayısını 7'ye yükseltti

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Gençlerbirliği karşısında 2 kez fileleri sarsarak, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Bu sezon ilk kez bir maçta iki gol atan Visca, ikinci yarıda kaydettiği gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Turuncu-lacivertli takımın maçtaki ilk golünü atan Enzo Crivelli ise ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Medipol Başakşehir son 7 maçta da gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçta da kalesinde gol gördü.

İstanbul ekibi, bu sezon geride kalan 20 maçta 21 gol yedi.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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