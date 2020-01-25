Medipol Başakşehir maçından notlar (1) - Son Dakika
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Medipol Başakşehir maçından notlar (1)

6 saat önce

Başakşehir'de tek değişiklikBaşakşehir'in son mağlubiyeti Fenerbahçe'yeElazığ'daki deprem unutulmadıİBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

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Başakşehir'de tek değişiklik

Başakşehir'in son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye

Elazığ'daki deprem unutulmadı

İBRAHİM ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaptı.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Cezalı durumda bulunan Demba Ba ve burun ameliyatı geçiren Berkay Özcan kadroda yer almazken Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de görevlendirdi. Buruk, Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile başladı: "Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mahmut, Mehmet Topal, İrfan, Visca, Elia, Crivelli."

BAŞAKŞEHİR'İN SON MAĞLUBİYETİ FENERBAHÇE'YE

Süper Lig'in ilk iki haftasını mağlubiyetle kapatan Medipol Başakşehir, sonrasında oynanan 16 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım ligdeki son mağlubiyeti de Fenerbahçe'ye karşı aldı. Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir, 32'nci dakikada Enzo Crivelli'nin golüyle öne geçmesine rağmen, 77'nci dakikada Vedat Muriç ve 90+3'üncü dakikada Nabil Dirar'ın golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Konuk ekip daha sonra ligde oynadığı 16 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE İRFAN CAN SINIRDA

Öte yandan turuncu-lacivertli ekipte Fenerbahçe maçı öncesinde İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.

BAŞAKŞEHİR ELAZIĞ DEPREMİNİ UNUTMADI

Turuncu-lacivertli ekip, merkez üssü Elazığ'ın Sivrici ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremi de unutmadı. Futbolcular sahaya 'Başımız sağ olsun, geçmiş olsun' pankartıyla çıktı.


Fenerbahçe, Başakşehir, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:10 Kaynak: DHA
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