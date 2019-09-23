Medipol başakşehir maçından notlar

Beşiktaş'ta stoper tandemi değiştiAbdullah Avcı'dan 5 değişiklikBurak Yılmaz formayı aldıAvcı, eski takımına karşıTaraftardan Fikret Orman'a tepki

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çaldı. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Hakan Yemişken üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya kaybettiği mücadelenin 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Vida'nın cezası, Roco ve Ruiz'in sakatlıklarıyla sıkıntı yaşayan Avcı, stoper bölgesinde Necip Uysal ve asıl mevkisi sağ bek olan Gökhan Gönül'e forma şansı verdi. Sağ ve sol bekte ise Douglas ve Caner Erkin görev aldı. Tecrübeli teknik adam Elneny'in cezası sebebiyle forma giyemediği mücadelede Atiba Hutchinson'u 11'de görevlendirdi. Atiba'nın orta sahadaki partneri ise Dorukhan Toköz oldu. Hücum hattındaki 3'lüsünü bozmayan Avcı, sağda Diaby, 10 numarada Ljajic ve sol kanatta N'Koudou'yu sahaya sürdü. Abdullah Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise sakatlığını atlatan Burak Yılmaz oldu.

Siyah beyazlılar karşılaşmaya şu 11 ile çıktı: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak.

BURAK YILMAZ FORMAYI ALDI

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmaya Burak Yılmaz ilk 11'de başladı. Siyah beyazlı ekibin yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Burak'ın yokluğunda gol yollarında oldukça sıkıntı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı da Burak Yılmaz'ın yokluğunda yaşadıkları sıkıntıyı dile getirmişti. Tecrübeli futbolcunun Medipol Başakşehir karşısında oynamak için Avcı ile yaptığı konuşmalarda forma giymek için ısrar ettiği öğrenildi. Bunun üstüne Abdullah Avcı da tecrübeli golcüyü 11'de sahaya sürdü.

AVCI, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı eski takımı Medipol Başakşehir'e ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz 5 sezonda turuncu lacivertli ekipte görev alan Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ın başına geçmişti. Avcı, bu maçla birlikte eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.

TARAFTARDAN FİKRET ORMAN'A TEPKİ

Siyah beyazlı taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı futbolcuları maç öncesinde tek tek tribüne çağırarak bağrına basan taraftar, başkan Fikret Orman'a da tepki gösterdi ve yönetimi istifaya çağırdı.

FENOMEN COCUK TRİBÜNDE

Öte yandan tatil için Türkiye'de olan 5 yaşındaki fenomen çocuk Arat Hosseini, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti. Yaptığı akrobasi hareketleri ve küçük yaşına rağmen yaptığı karın kaslarıyla dikkat çeken Arat Hosseini, mücadele öncesinde tribündeki yerini aldı.