Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir maçından notlar

6 saat önce

SÜPER Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Göztepe'de geçen hafta Hes Kablo Kayserispor maçından sakatlanan stoper Alpaslan Öztürk forma giyemedi.

Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

SÜPER Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Göztepe'de geçen hafta Hes Kablo Kayserispor maçından sakatlanan stoper Alpaslan Öztürk forma giyemedi.

Teknik direktör İlhan Palut, deneyimli oyuncunun yokluğunda defansın göbeğinde Borges'e şans verdi. Palut, sol bek Berkan'ı da kulübeye çekti. Berkan'ın yerine savunmanın solunda Leo oynadı. Konuk Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ise Göztepe karşısına tek değişiklik yaparak çıktı. Okan Buruk, kanat Elia'yı kızağa çekti, yerine Demba Ba'ya forma verdi.

Göztepe'de 2016-2017 sezonunda teknik adam olarak görev yapan Okan Buruk, Gürsel Aksel Stadı'nda eski takımına rakip oldu. Başakşehir'de forma giyen golcü Demba Ba da 2017-2018 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı terletti. Göztepe'de top koşturan Soner, Napoleoni ve Mossoro da eski takımlarına rakip oldu. Soner ve Napoleoni maça on birde başlarken, Mossoro yedek soyundu.

Göztepeli taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 20 bin futbolsever maçtaki yerini alırken, tribünler atkı, flama ve bayraklarla görsel şov yaptı. Başakşehir'i de Göztepe deplasmanında 250 civarı taraftarı yalnız bırakmadı. Göztepeliler, maraton ve kale arkası tribününde dev Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratını yaptı.


Başakşehir, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
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