Medipol Başakşehir maçından notlar (2)

Emre Belözoğlu yedek kulübesinde

Fenerbahçeli futbolcular 'Geçmiş olsun Türkiyem' tişörtü ile ısındılar

Stat turnikeleri arıza verdi

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçta Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 18'inci haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 11'ine göre 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaptan Emre Belözoğlu'nun yerine Garry Rodrigues'e görev verdi. Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçına şu 11'le çıktı: " Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Tolga, Ozan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat."

EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir maçına yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu emre Belözoğlu, Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı. Teknik heyetin kararı doğrultusunda yedek soyunan Emre Belözoğlu'nun yerine ise Rodriues ilk 11'de görev aldı.

'GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM' TİŞÖRTÜ İLE ISINDILAR

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya siyah tişörtle çıktı.

Sarı-lacivertli futbolcular, dün merkez üstü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem için üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiyem' yazılı siyah tişörtle çıktı. Tişörtün üzerinde ayrıca deprem hashtagi de yer aldı. Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi statta müzik yayını da yapmadı. Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya ellerinde pankartlarla çıktı. Sarı-lacivertliler 'Geçmiş olsun Türkiyem Dualarımız Sizinle', Medipol Başakşehirli futbolcular ise 'Başımız Sağ olsun, Geçmiş Olsun' yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı'nın okunması ile karşılaşma başladı.

STAT TURNİKELERİ ARIZA VERDİ

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçında stadyum turnikelerinde arıza yaşandı. Karşılaşmasın başlamasına 1 saat kala statta bulunan turnikelerde arıza meydana geldi. Fenerium tribünü girişi, 1907 tribünü girişi, loca girişleri ve basın girişinde yer alan turnikelerdeki arıza sonrası kapılarda uzun kuyruklar oluştu. Uzun süren arızanın giderilememesinden sonra stat hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda kulüple alakasız olarak sistemsel bir arızanın olduğu, turnikeler yerine açılan tahliye kapılarından taraftarların içeri alınacağı bildirildi. Manuel olarak yapılan bilet ve kimlik kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar stada girerek takımlarına destek oldu.