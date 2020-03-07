Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir maçının ardından

6 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir maçının ardından, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ve ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçın ardından müsabakayı değerlendirdiler.

Okan Buruk, haftayı lider kapattıklarını hatırlatarak, "Lider olarak başladığımız haftayı lider bitiriyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde kazandık. Muhteşem stat ve taraftarın önünde kazanmak çok değerli. Bölüm bölüm iyi işler yaptık, disiplinli oynadık. Öne geçtikten sonra nasıl oynayacağımızı bildik, iyi işler yaptık. 2-0 olunca maç güvenli oldu. 10 kişi kaldık, baskı yedik. Net galibiyet aldık. Oyuncularımı ve Göztepeli oyuncuları kutluyorum. İki takım da sadece futbolda kaldı, iki takım da güzel bir maç seyrettirdi. Haftayı lider bitirmek çok sevindirici. perşembe günü oynayacağımız Avrupa maçımıza herkesi davet ediyoruz. Biz, Türkiye için oradayız. Ülkemiz için, puanımız için oynayacağız. Bir tur daha geçmeye çalışacağız. Perşembe akşamı Kopenhag maçına herkesi davet etmek istiyorum. Stadımızı Türk bayraklarıyla donatalım. Milli maç havasına çevirelim. Genel olarak Avrupa ve ligi aynı seviyede önemsiyoruz. İnanılmaz bir sorumluluğumuz var. Ülke puanını artırmak çok önemli. Belki Avrupa'da başarılı olmak daha prestijli oluyor. İki kulvarda da güzel günlere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ERSAN PARLATAN'A GÖRE KIRILMA ANI, BAŞAKŞEHİR'İN İLK GOLÜ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok üzgün olduklarını söyledi. Parlatan, "İlk devre iyi bir görüntü sergiledik. Golü yiyene kadar ortada bir oyundu belki daha üstündük. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Sonuca gitmek istiyorduk. Zaman zaman iyi işler oldu. Geçiş oyununda dönen topla Başakşehir öne geçti, bizim için kırılma anı oldu. İkinci yarıda istekli sahaya çıktık ama istediğimiz pozisyonlara giremedik. Her şeyi denedik. İki santrforla oynadık. Burada Başakşehir gerçeği var. İyi oynadılar, kaliteli ayaklarıyla gerçekten skoru farklı yöne taşıdılar. Yeni stadımızda ilk yenilgimizi aldık. Dersler çıkaracağız. İyi yapamadığımız işleri çok çalışarak telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

Ersan Parlatan'ın açıklamaları


Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti
New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah şahitliğini yaptı

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:52:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]