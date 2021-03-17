Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçının ardından

Sergen Yalçın: İnşallah kupayı biz alacağız

'Derbi aklımızda hiç olmadı'

"Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız"

Aykut Kocaman: Beşiktaş bu kadar şiddetli oyunda oyun disiplinini bozmadı

'Başakşehir'in kadrosunda önemli bir cevher var'

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Medipol Başakşehir'i uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 'Final bizim için değerliydi. 10 senedir kupayı müzemize götürememiştik. Benim için de ayrı bir önemi vardı. Ben de kariyerimde ilk kez final oynayacağım. Bu benim için de çok değerli. İki taraflı bir oyun oldu, oyuncuları tebrik etmek lazım. İlk yarı biz oynadık, ikinci yarı Başakşehir oynadı. Uzatma bölümünde bizim takımın ayakta kalması, turu geçmesi sevindiriciydi. Cuma günün oynanan maçtan sonra bugün 120 dakika oynamak kolay değil. Bazı oyuncularımızda sakatlıklar var. Geniş bir kadromuz yok. Bugün 4 tane az süre alan oyuncumuzu kullandık. Sonrasında tekrardan oyuna göre hamleler yaptık. Giren oyuncular ciddi katkılar verdi. Bizim için güzel bir akşam oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu finali; camiamıza, taraftarımıza armağan ediyoruz. İnşallah finalde de kupayı biz alırız. Şimdi kupayı bir kenara bırakmak lazım. Hafta sonunda oynayacağımız önemli bir derbi var" diye konuştu.

"DERBİ AKLIMIZDA HİÇ OLMADI"

Bu maç öncesinde akıllarında hiçbir zaman hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisinin olmadığını belirten Yalçın, "Derbi aklımızda hiç olmadı. Bugün oynanan maç bizim için değerliydi. Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Bunu kazanamazsanız motivasyonunuzu bozabilir. Onun için bu maça konsantreydik. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi, bu oyun bunun için güzel. Skorun çok önemi olmuyor. Geri dönüşler yaşanabiliyor. Bugün erken bitirebiliriz diye düşündük. Ama Başakşehir ciddi bir geri dönüşle skoru eşitledi. Güçlü bir oyunla, takımın uzatmada maçı kazanması takımın gücünü gösteriyor. Çok dirençliler, motiveler ve birbirlerine inanıyorlar. Bunlar değerli konular. Galibiyet bizim için değerliydi. Demek ki motivasyonumuzu kaybedince bile geri dönüş yapabiliyormuşuz. Bunu yapmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Yalçın, "Kolay değil, zor bir maç olacak. iki tarafında içinde bulunduğu yer açısından, ligin devamına nasıl bakacağı için önemli bir maç. Önümüzde 5 gün var. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. Sonrasında kadromuzu, planlarımızı hazırlayacağız. Kazanmak iççin her şeyi yapacağız" dedi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise '4 gün içinde 2 kez karşılaştık Beşiktaş'la. Takım bu sezon Beşiktaş'a 3 maçta 3-2 yenildi, bu da tarihe not düşülecek bir durum. Farklı oyunların oynanıp aynı skorların alındığı bir maç serisi oldu. Ligdeki maçtan sonra bu kadar tutucu bir oyun beklemediğimi söylemiştim. Oyundan sonra o maçtaki hatalarımıza odaklandık. Bu maçın puan maçı olmaması, bize hatalarımızı düzeltme şansı verecek bir noktadaydı. Ancak başladığım günden beri, meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden birisi bu. Bir şekilde bitmesini temenni ediyorum. Son derece iyi başladık maça. Oyunu kendi istediğimiz tarafa götürebilmek iradesiyle başladık. Fakat ilk faulden gelen top gol oldu. Ofsayt olması değil önemli olan. Hemen ikinci topta Aboubakar skoru değiştirdi. Ardından bütün takım savunması yerindeyken iğne deliğinden geçen top gol oldu. Kaleye gelen 5 toptan biri sayılmayan 4 topun gol olması tam bir talihsizlik. Ama oyun olarak son dönemdeki en kuvvetli oyundu. Takım kırılmadı. Ligin en formda takımına karşı 2-0 geriye düşmesine karşın oyundan kopmadık. İkinci yarıda aynı oyunu bıraktığımız yerden ritmi artırarak oyunun kontrolünü ele aldık. Beraberliği yakaladık ve arkasından uzatmalara gidene kadar süreçte skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmalarda yediğimiz gol için söylenecek tek şey, en hafif tabiriyle amatörlük. Gol için gittiğimiz anda gelen karşı atakla golü yedik. 3 defa rakip oyunculara küçücük bir temas her şeyi bitirecekti. Rakibimizin iyi anlamda cüretkar bir oyunu var. Rakibin bağlantılarında sürekli taktik fauller yapılıyor. Ama bunu söylerken biraz utanarak söylüyorum ama ufak bir temasla Beşiktaş'ın bu atağını kesmemiz gerekiyordu, bu da önemli bir hataydı. Beşiktaş'ı turu geçtikleri için tebrik ediyorum. Bu kadar şiddetli oyunda oyun disiplinini bozmadılar. Bu da kendilerini tebrik etmek için başka bir konu' ifadelerini kullandı.

'BAŞAKŞEHİR'İN KADROSUNDA ÖNEMLİ BİR CEVHER VAR'

'Başakşehir maçlarının büyük bölümünü daha fazla üçüncü bölgede oynayan bir takım' diyen Kocaman, 'Ancak henüz ritim bulduğumuz söylenemez. Ritim bulmaya başladığımız söylenebilir. Şu anda bulunduğumuz yer maalesef oyun ve oyunun çehrelerinden ziyade, daha çok skor arayan taraf. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun hemfikir olduğu gibi, Başakşehir'in kadrosunda önemli bir cevher var. Ancak yıprandığı da bir gerçek. Bir an evvel ligde birkaç maçta konforlu bir alana çıkıp, bu oyunun üzerine inşa etmek en büyük amacımız' açıklamasında bulundu.