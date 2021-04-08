Medipol Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RUİ MOTA: ADİL BİR GALİBİYET ALDIK

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Gaziantep FK Yardımcı Antrönörü Rui Mota, gelecek maçtaki hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi. Mota, çok iyi bir takıma karşı 3 puanı aldıklarını ifade ederek, "Bugün çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Çok iyi milli oyunculara sahipler ve şu an hak etmedikleri bir noktadalar. Takım olarak biz bu maça çok konsantreydik. Takım da 20 günlük ara sırasında iyi dinlenmişti. Her şey çok iyiydi. Tek eksik hocamızın kulübede olmamasıydı. O yüzden hafta boyunca takımı iyi çalıştıran bugün yanımızda olamayan hocamıza galibiyeti armağan ediyoruz. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da bu seriyi sürdürmek ve üst noktalara çıkmak istiyoruz" dedi.AYKUT KOCAMAN: HAKEMİN TARTIŞMALI KARARLARI VARDI AMA BİZ DE OYUNA YETERİNCE TEPKİ VEREMEDİK

Gaziantep ekibinin teknik direktör değişikliğinin ardından farklı bir oyun oynadığını ifade eden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman çok ucuz goller yediklerini ve kuvvetli vuruşlar yapamadıklarını dile getirdi. İkinci yarı tek kale top oynadıklarını belirten Aykut Kocaman, "Son altı maçta benzer sonuçlar almış iki takım karşılaştı. Gaziantep ekibi hoca değişikliğinden sonra çok daha farklı oyun oynuyor. Dizilişleri ve oyun sistemleri farklı. Malatya maçıyla birlikte bulunduğumuz duruma tepki vermek için geldik buraya. Bu maçla beraber sıkıntılardan çıkmaya çalıştık. Maçın 31'inci dakikasına kadar biz etkiliydik. Bir top kaybıyla beraber, topun oyuncumuzun eline çarpmasıyla VAR tarafından penaltı verildi. Sonrasında golü yedik. Bu da rakibimizin istediği bir ortamdı. Sonrasında toparlamakta zorlandık. İkinci yarı itibariyle başlarda ikinci golü yedik. Sonrasında tek kale oynadık. Toparlamaya çalıştık ama olmadı. Çok ucuz goller yiyoruz. Oyunun ikinci yarısında gol atma konusunda sezon boyunca yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Kuvvetli vuruş becerisini bir türlü gösteremedik. Hakemin de tartışmalı kararları vardı ama biz de oyuna yeterince tepki veremedik" diye konuştu.