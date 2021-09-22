Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçının ardından

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: ERKEN GELEN GOL ÇALIŞILMIŞTI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun olarak takımın istediği gibi oynamadığını ifade etti. Skordan memnun olduğunu anlatan Bulut, erken gelen golün ise çalışılmış olduğunu dile getirdi. Bulut, takımın hırs ve mücadele anlamında elinden geleni yaptığını söyleyerek,? 90 dakikaya baktığımızda oyun olarak iyi oynamadığımız bir maçtı. Erken gol gelmese defansta daha çok iş yapmak zorunda kalacaktık. Oyunun tamamında topun arkasına geçerek defansta iyi işler yapmaya çalıştık. Oyun olarak tatmin olduk. Oyuncularımı hırs ve kazanma anlamında herşeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Erken gelen gol ile ilgili aslında bunu açıklamak istemiyordum ama soyunma odasında takıma konuştuğumda kalecimiz Günay'a santrayı biz yapacağız. Santra vuruşuyla Figueiredo'ya uzun oynayacağız. Daha sonra defansın arkasına top atmaya çalışacağız ve Muhammet sende inşallah golü atarsın demiştim. Bunun 9'uncu saniyede olmasından dolayı mutluyum. Değişiklikler ile ilgili de defansın arkasına koşular istedim. O yüzden hücum anlamında değişiklik oldu. Yorulan ve kart gören arkadaşlar vardı onları değiştirdik. Dicko ile defans arkasına yapılacak koşular bizi rahatlatacaktı. İstediğimiz gibi olmadı ama kalemizde net bir pozisyon görmedik? dedi.

AYKUT KOCAMAN: SAATİMİ KURARKEN GOL YEDİK

Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise sezona kötü başladıklarını ancak ekip olarak son haftadaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe maçının takıma moral olduğunu o yüzden bu maçtan puanlar ya da en az 1 puan hedeflemiş olduklarını söyledi. Gaziantep FK'nın iyi organize olduğunu ve erken buldukları gol ile avantaj yakaladıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, futbol yaşantısı boyunca çok eleştirildiğini ama hep sorumluluğu üzerine aldığını aktardı. Kocaman son 8-9 aylık süreçte başına gelmeyen kalmadığını bugün de bunlardan birini yaşadıklarını belirterek, saatini kurmaya başladığı sırada kalelerine golü gördüklerini belirtti. Kocaman, 'Sonuç olarak bulunduğum her yerde çözülemeyecek bir durum olduğunda yönetimle konuşup gerekli kararı veririm. Şuanda da böyle durum olduğunda görüşülür konuşulur ama böyle bir şey yok. Bunlar yönetim ve bizim ortak görüşmemiz ile karar verilir. Böyle bir tasarruf yönetim tarafından olursa da önceki dönemlerde olduğu gibi yine saygılı olacağım. Öncelikle rakibi galibiyetleri için kutluyorum. Karşımızda iyi organize olmuş bir takım vardı. Maç öncesi bakıldığı zaman rakip bizim için sert bir takımdı. Sezona kötü başladık ama biz de ekip olarak son haftadaki çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Son Fenerbahçe maçı da bizi moral olarak toparlamıştı. O yüzden bu maçtan puan ya da puanlar almak istiyorduk. Bu duygularla başladığımız maçta istediğimiz şeyleri yapamadık. Son 8-9 aylık süreçte başımıza gelmeyen kalmadı. Bugün de bunlardan birini yaşadık. Daha maç başlar başlamaz 9. saniyede kalemizde golü gördük. İlk yarım saat kontrolü ele almaya çalıştık. Özellikle dönen topları rakibe bıraktık. Rakibimiz bu konuda iyiydi, topa da sahip oldu. Biz biraz dağınık haldeydik. Bu dağınık halde daha fazla gol yememek şans oldu bizim için. Devrenin sonlarına doğru kaleye biraz daha yaklaşarak baskıyı arttırdık ama sonuç alamadık. Rakibimiz koşu, alan kapatma, kademe anlamında sert bir oyun oynadı. Ufak bir hakem eleştirisi de yapmak lazım. Rakibin Şener'e yaptığı bu kadar net faul hareketin es geçilmesi çok tuhaftı. Rakip hoca bunu erken fark etti ve Merkel'i oyundan aldı. Sonuç olarak tüm denemelerimize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden üzgünüz. Galibiyet için Gaziantep takımını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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