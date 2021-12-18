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Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçının ardından

18.12.2021 22:12

Medipol Başakşehir maçının ardındanErdinç Sözer: Pozisyonları gole çevirebilseydik galip gelebilirdik"Geçiş oyununu iyi oynadık"Necati Ateş: Mutlaka bir galibiyet serisi yakalayacağız"Zorbay Küçük oyuncularımıza, 'Go lan' diyor, 'Yalancı' diyor""Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz...

Medipol Başakşehir maçının ardından

Erdinç Sözer: Pozisyonları gole çevirebilseydik galip gelebilirdik

"Geçiş oyununu iyi oynadık"

Necati Ateş: Mutlaka bir galibiyet serisi yakalayacağız

"Zorbay Küçük oyuncularımıza, 'Go lan' diyor, 'Yalancı' diyor"

"Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım"

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sona eren Medipol Başakşehir maçının ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İlk olarak söz alan Erdinç Sözer, maçın bekledikleri gibi geçtiğini söyleyerek, "Beklediğimiz bir maç oldu. Parça parça kendi oyunumuzu oynayabildik, pozisyonlar çıkardık. Avantajı maç sonunda da sahip olmak isterdik ama 88'de gol yememiz bizi üzdü. Galibiyet için geldik, galibiyet için oynadık. Oraya getirmişken bitirmek isterdik. Pozisyonlara girdik, onları gole çevirebilseydik galip gelebilirdik. Sonuç olarak yine yenilmedik. Bu maçı iyi analiz edip, Giresunspor maçı için hazırlanacağız" dedi.

"GEÇİŞ OYUNUNU İYİ OYNADIK"

Birçok pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Sözer, "O pozisyonları değerlendirsek maçı kazanacağız. Daha net, daha güzel sonuçlandırmamız gerekiyordu, yapamadık. Kornerden gol yiyip 2 puanı burada bıraktık. Galatasaray çok güçlü bir takım. Çok baskı yaptılar, bunu biliyorduk. Ama yine de biz bu baskıya rağmen pozisyon çıkarttık, bunu da gösterdik. Geçiş oyunumuz iyiydi. Pozisyonları değerlendirseydik bu maçtan galibiyet çıkartabilirdik" diyerek sözlerini noktaladı.

NECATİ ATEŞ: MUTLAKA BİR GALİBİYET SERİSİ YAKALAYACAĞIZ

Necati Ateş ise iyi oynadıklarını belirterek, "Biz bu genç oyuncularımızla yola devam edip onlarla elimizden geleni yapacağız. Oyun gücümüz çok kuvvetli. İyi oynadık, içeri sokamadık. Oynadığımız oyun bizi mutlu ediyor. Mutlaka bir galibiyet serisi yakalayacağız. Yediğimiz gol, attığımız gol, kaçırdığımız goller, oyun üstünlüğü, iyi oyunun karşılığını alamamak bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

"ZORBAY KÜÇÜK OYUNCULARIMIZA, 'GO LAN' DİYOR, 'YALANCI' DİYOR"

Maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yapan Necati Ateş, şunları söyledi:

"Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kartını gösterirsin. Bir hakem, Zorbay Küçük, benim yüzüme, oyuncuma, 'Go lan' diyor. 4-5 oyuncum duyduğunu söyledi. Hakeme bunu söylüyorum, 'Senin oyuncun yalancı' diyor. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz berabere kalırız veya kaybederiz. Kimseye bunun hesabını vermiyoruz. O kadar çok canımız yandı ki, hep diken üzerindeyiz. Bu gücü nereden alıyor ki, bize bunları söyleyebiliyor. Bunlardan dolayı biz ceza yiyoruz. Tahrik ediyorsunuz hocamızı. Biz bu cezaları yerken, onlar nasıl bir ceza alacaklar. Temsilci her şeyi gördü, duydu. 'Sarı kartı ne zaman vereceksin kaleciye, geç kaldın' dedik, 'Bir sonraki maç veririz onu da' diyor. Kavgaya gelmiş buraya. Açık bir şekilde görülüyor. Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulundu. 'Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam' dedi. 'Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana' dedi. Böyle bir hakem, bu kelimeyi nasıl kullanabilir. Arda Turan'ın Galatasaray'a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Düdükleri astırılan hakemler oldu. Biz de şikayetimizi yapacağız. Bugün bunları yaşamak çok üzücüydü, Türk futbolu adına çok acıydı. Biz bu konuyu bırakmayacağız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

"GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI GOLE ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Oyunun içerisinde sistemi değiştirdiklerini belirten Necati Ateş, "Çift santrfora dönebiliyoruz. Oyuncu değişikliklerinin karşılığını genelde alıyoruz. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. O kadar arzulular, istekliler ki, maalesef ki bunları maçta yapamamaları beni çok üzüyor. Genç oyuncuları daha yukarıya çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Böyle de devam edeceğiz" diye konuştu.

Necati Ateş, maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mbaye Diagne'nin sağlık durumuyla ilgili gelen soruya ise "Çok erken şu anda. Doktorumuz bakacak. Belli olunca doktorumuz açıklamalarda bulunur" yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir maçının ardından
Medipol Başakşehir maçının ardından
Medipol Başakşehir maçının ardından
Medipol Başakşehir maçının ardından

Necati Ateş, oyunlar, Yalancı, Go, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika


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