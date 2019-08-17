Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
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Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında

45 dakika önce

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında, System.String[]
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, öğle saatlerinde Malatya'ya gidecek.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:07 Kaynak: AA
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