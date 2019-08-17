Medipol Başakşehir, Malatya deplasmanında
45 dakika önce
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:07 Kaynak: AA
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir
, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek
yönetecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir
ile Alexandru Epureanu
, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, öğle saatlerinde Malatya'ya gidecek.
Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi!