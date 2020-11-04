Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi

04.11.2020 23:03
Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 puanını aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 puanını aldı.

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getiren golleri Demba Ba ve Edin Visca attı.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan

Turuncu-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli yıldız Demba Ba'dan geldi.

Grupta oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Medipol Başakşehir, üçüncü maçında şanssızlığını kırdı.

Demba Ba, attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı.

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı.

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Edin Visca, Manchester United'a attığı golle, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 14'e yükseltti.

Manchester United karşısında fileleri havalandırmayı başaran Visca, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de attı.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı

Turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı da 2-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

İstanbul ekibi bu maçtan önceki son golünü Kopenhag'ı sahasında 1-0 yendiği maçta atmayı başarmıştı.

Manchester United'ın ilk puan kaybı

İngiliz ekibi Manchester United, H Grubu'ndaki ilk puan kaybını İstanbul'da yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United 6 puanda kaldı.

İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1, ikinci maçında da sahasında Leipzig'i 5-0 yenmişti.

Solskjaer 61. dakikada iki yıldızını oyuna sürdü

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımı 60 dakikayı 2-1 geride tamamlayınca 61. dakikada iki yıldızını oyuna aldı.

Juan Mata ve Van de Beek'i kenar alan Solskjaer, Edinson Cavani ve Paul Pogba'yı oyuna sürdü.

Mücadelenin 46. dakikasında Tuanzebe'nin yerine McTominay'ı oyuna alarak ikinci yarıya başlayan Solskjaer, 76. dakikada da Wan-Bissaka'nın yerine Fosu-Mensah, Rashford'un yerine de Greenwood değişikliklerine gitti. Solskjaer, 5 oyuncu değişikliği hakkını da ikinci yarıda kullandı.

Maç sonu büyük sevinç

Medipol Başakşehirli oyuncular karşılaşma sonunda galibiyeti doyasıya kutladı.

Turuncu-lacivertli futbolcular ve teknik ekip saha ortasında, marşlar eşliğinde ilk galibiyetlerinin sevincini yaşadı.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak? Mozambik'teki çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan tekne battı: 40 ölü Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı         
23:20
Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi         
22:50
Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi         
22:26
Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi         
21:49
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz         
20:14
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 23:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei