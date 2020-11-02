Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

02.11.2020 14:09
Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, İngiltere, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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