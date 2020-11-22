Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

22.11.2020 15:37
Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını Old Trafford Stadı'nda yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, İngiltere, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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