Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
22.11.2020 15:37
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını Old Trafford Stadı'nda yapacak.
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