Medipol Başakşehir, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Manchester'a hareket edecek ve son antrenmanını Old Trafford Stadı'nda yapacak.