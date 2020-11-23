Medipol Başakşehir, Manchester United maçı için İngiltere'ye gitti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Manchester United'la yapacağı maç için İngiltere'ye gitti.

Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, maça ilişkin görüşlerini aktardı, takımın durumunu değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Manchester United'a karşı aldıkları galibiyeti hatırlatan Buruk, Türkiye'yi deplasmandaki maçta da en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayarak, "Son kazandığımız karşılaşma, bizim de grupta iddialı olduğumuzu gösteren bir karşılaşma oldu. Gruptaki hem 3'üncülük hem ilk 2'ye girme şansımızı tekrar ortaya çıkardı. Bu yolda çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bundan sonraki geleceğimizi belirleyecek önemli karşılaşmalardan birisi. Kazanmamız için birçok neden var. Ülke puanı ve kulübümüz için kazanmamız gerekiyor, Türk futbolu, prestiji için kazanmamız gerekiyor, kendi başarılarımız için de kazanmamız gereken maçlardan birisi." diye konuştu.

Kaleci Mert Günok'un pozitif çıkan koronavirüs testinin ardından yapılan tüm testlerin negatif çıktığını ve Manchester United maçının kadrosuna dahil ettiklerini aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Mert Günok milli takımdan geldi, burada yapılan testte pozitif sonuç çıktı. Hemen tekrarını yaptırdık daha sonraki testlerin hepsi negatif çıktı. Arka arkaya 4 test oldu. Zaten milli takımda alma şansı yok. Mert en dikkatli oyuncularımızdan birisidir. Her zaman çift maskesini takar. Milli takım kampında da herhangi bir oyuncuda bir şey çıkmadı. Mert'te çıkması bizi şaşırtmıştı, belirtisi yoktu. Daha sonra yapılanlar negatif çıktı. UEFA'nın testleri de negatif çıktı. UEFA oynayabilir iznini verdi. Biz de götürüyoruz. İlk testin yanlış çıkması... Hem oyuncularımız hem de ligin kuralları gereği Beşiktaş maçında oyuncumuzu kullanmak istemedik. Sonra yapılan tüm testlerin hepsi negatif çıktı. Testi yapan şirket milli takımın testlerini de yapan şirketti."

Aleksic'in kadroda olmadığını belirten Okan Buruk, Manchester'a giden kadrodaki eksiklere ilişkin, " Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık oluştu. Caiçara'yı biliyoruz zaten önceden. Crivelli'nin sakatlığı devam ediyor. Önümüzdeki hafta bize katılacak." ifadelerini kullandı.

Bu maçların havasının çok daha farklı olduğunu anlatan Buruk, salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini de vurgulayarak, şöyle konuştu:

"En son Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte sıkıntı yaşadık. Özellikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçının ilk yarılarında, lige konsantrasyon anlamında bu maçlara hazırlanmakta zorlandık. Burada tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka, çok yoğun bir fikstür. Bu süreç zor bir süreç. En iyi yanı milli takım maçlarının mart ayına kadar olmaması. Milli takım aralarının özellikle kulüp takımlarına çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Pandemi sürecindeki fikstürün hem Türkiye ligi için zor olduğunu, hem de UEFA'nın belirlediği fikstürün de sert olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde milli takım için de çok zor olduğunu düşünüyorum, yoğun fikstür var. Şenol (Güneş) hoca için de zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Burada en büyük zorluğu da yaşayan futbolcular aslında. Futbolcuları robot gibi görüyoruz, birçok maç oynuyorlar, evlerine belki çok az gidiyorlar. Zaten zorlu psikolojik anlamda virüs kapma endişesiyle yaşayan bir grup. Onun yanında, bu kadar çok maç oynayan oyuncu bir de oradan ağır eleştirilerle dönebiliyor. Aynı eleştirileri milli takım hocasına da yapabiliyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmaz zorundayız. Hem oyunculara hem teknik adamlara hem futbol ailesinin bütün bireylerine. Zorlu günler geçiriyoruz oyuncular da robot değil en iyisini yapmaya çalışıyor."

Takım kafilesi pasaport kontrollerinin ardından özel bir uçakla İngiltere'nin Manchester şehrine gitti.