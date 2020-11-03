Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel

03.11.2020 19:35

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın sahasında Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, güçlü rakiplerine karşı kazanarak grupta hem ilk gollerini atmak hem de ilk puanlarını almak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın sahasında Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, güçlü rakiplerine karşı kazanarak grupta hem ilk gollerini atmak hem de ilk puanlarını almak istediklerini söyledi.

Okan Buruk ve Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, grup lideri ile oynayacaklarını belirterek, "İlk iki maçını kazanmış, bize 6 puan ile gelen bir takım. Bizim henüz puanımız yok. İki maçta da oyun olarak iyi işler yaptık, ilerleyen bir oyunumuz var, sonuç alamadık. Bu maçtaki hedefimiz sonuç almak, gol atmak, puan kazanmak, 3 puanı kazanmak. Bunun için hem dirence hem aklımıza hem de kendimize güvene ihtiyacımız var. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yoğun bir tempoda maçlar oynuyoruz ama sahaya çıkınca ellerinden gelenin en iyisini yapan bir oyuncu grubumuz var. Yarın inşallah hem gol atarız hem de puanlar kazanırız. Bu hem bizim hem de Türk futbolu için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Manchester United'in grupta ilk iki maçını kazanması sizin için sürpriz oldu mu? Manchester United hakkında eski oyuncusu Rafael'den bilgi aldınız mı?" sorularına, şu yanıtları verdi:

"Manchester United'ın iki maçı kazanmasının sürpriz olmadığını düşünüyorum. Oyuncu kadrosu ve oyunları ile bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadığı şanssızlıklar var. Biz de Türkiye Ligi'ne kötü başladık ama yükselişe geçtik. Manchter'in Premier Lig'de de yükselişe geçtiğini düşünüyorum. Rafael ile açıkçası çok konuşmadık. Çünkü Manchester çok yakından tanıdığımız bir takım. Rafael'in oradaki hikayesi de çok eski. Manchester'in zamanında önemli oyuncularından biriydi. Strateji ile ilgili konuşmadık. Analiz ekibimizle nasıl başarılı olabileceğimizi bugün oyuncularımıza anlattık. Gerçekten açıklayıcı ve etkili olduğunu düşünüyorum."

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Geçen sene hayalimiz şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Şu andaki en büyük hayalim de ligde ikinci şampiyonluğu tekrar yaşamak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de çok zor bir grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla da devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmak çok zor ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Dört maçta en çok puanı alıp en azından Avrupa Ligi'ne katılmak için elimizden geleni yapacağız. Manchester geçen sene sonu 4-2-3-1'le oynuyordu bu sene 3-4-1-2 ve 4-3-1-2'yi de denediler. Yine sistemin değişeceğini düşünüyorum, 4-2-3-1 olabilir ama ne olursa olsun çok kaliteli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız."

Sakat oyuncularının durumuyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Crivelli'nin sakatlığı oldu. Demba Ba'nın da ufak bir sakatlığı vardı. Onun durumuna göre de yarın tam olarak kararımızı vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Martin Skrtel: "Artık grupta puanla tanışmamız gerek"

Medipol Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Martin Skrtel de grupta artık puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının mücadele ettiğini aktaran Skrtel, Manchester maçıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"İşimiz kolay değil, bunun farkındayız. Leipzig maçının ikinci yarısında iyi işler yaptık. PSG maçı da aynı şekide oldu. Onlara karşı da iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuca ulaşamadık. Sonuç için gol atmalıyız. Gol pozisyonları ürettik ama sonlandırma konusunda eksiklerimiz vardı. Bunu gidermek için gol atmamız gerek, rakip en küçük hatanızda sizi cezalandırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmamalısınız. Yarınki maç için ümidimiz var. İyi bir savaş bizi bekliyor. İyi mücadele edip artık grupta puanla tanışmamız gerek. Yarın gruptaki ilk galibiyetimizi alma hedefindeyiz."

Skrtel, İngiliz bir gazetecinin, "Eski Liverpool oyuncusu olarak Manchester United maçının senin için farklı bir anlamı var mı?" sorusuna, "Açıkçası Liverpool için uzun süre oynadım. İki takımın rekabetini ele aldığınızda aralarında kıran kırana maçlar olduğunu söyleyebilirim. Şu an Başakşehir'in başarısı için mücadele ediyorum. Onlara karşı Başakşehir formasıyla sonuç almak için mücadele edeceğim. Kazanmak iyi olur, neden olmasın? Takım olarak son haftalarda iyi performans çıkarıyoruz." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel
Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel
Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel
Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel

Manchester United, Başakşehir, Okan Buruk, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Manchester United maçına doğru - Martin Skrtel - Son Dakika Spor


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