Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

03.11.2020 19:39

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'in, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız golcü Enzo Crivelli idmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı çalıştı. Uzun süre sahalardan uzak kalacak Junior Caiçara da antrenmana katılamadı.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları geçen Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar ise takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır
Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Başakşehir, İngiltere, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor İtalya Futbol Federasyonu Lazio için koronavirüs soruşturması başlattı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi
CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın         
19:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı         
19:25
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 20:51:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir, Manchester United maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei