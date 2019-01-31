Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hannover 96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hannover 96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Genç futbolcunun, bu sezonun ikinci yarısında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:48 Kaynak: AA

Başakşehir, Bora Füzesi, Spor
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