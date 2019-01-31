Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hannover 96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan Demir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir
, Almanya
1. Futbol
Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hannover
96'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mete Kaan
Demir'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Genç
futbolcunun, bu sezonun ikinci yarısında ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'da forma giyeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:48 Kaynak: AA
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