Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.

Başakşehir, Avusturya, Miguel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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