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Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı Wolfsberger'e kiraladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'nın Wolfsberger'e kiralandığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki stoper, turuncu-lacivertli ekipte Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı.
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