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Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
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