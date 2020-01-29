Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Milos Jojic'i Wolfsberger'e kiraladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic'i Avusturya 1'inci Lig ekiplerinden Wolfsberger'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Milos Jojic, sezon sonuna kadar Avusturya 1. Lig ekiplerinden Wolfsberger'e kiralanmıştır. Sırp oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Başakşehir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
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