Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Medipol Başakşehir, ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Medipol Başakşehir, ara vermeden Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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