Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:35
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