Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı.

Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 oyunun ardından dar alanda pas çalıştı. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

Fatih Terim Stadı, MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:35 
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