Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
08.01.2021 19:11
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, pas çalışmasının ardından turnuva şeklinde oyunlar oynadı.
Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Medipol Başakşehir, daha sonra Ankara'ya gidecek.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Suudi Arabistan'a gidiyor Son Dakika: Bakan Koca güzel haberi verdi! İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında büyük düşüş Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu, kendisine "DHKP-C militanı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası açacak Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı: 5 kişi yaralandı Kaldırımda çay içerken üzerine gelen ATV'yi fark eden vatandaş, ölümden kıl payı kurtuldu AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor