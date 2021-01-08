Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile 10 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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