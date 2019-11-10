Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Okan Buruk

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, milli ara öncesi çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, şöyle konuştu:

"Rakibimizin bundan önce büyük takımlara karşı ligdeki maçlarında iyi ve dirençli oyunlar ortaya koyduğunu ve maçlara ortak olduğunu biliyorduk. Bugün de maçın içinde oldular. Erken gol bulunca rahat olcağını düşünürken, ilk yarıda verdiğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarıda ikinci golü erken atarsak maçı bitiririz dedik ama ikinci golü de geç attık. Daha rahat olacak derken 2-1 olunca rakibimizi üzerimize geldiği son 4-5 dakikalık bölüm yaşadık. Oyundan memnunum, çok zorlu bir tempo içerisinden çıktık ve milli takım arası öncesi bu maçı kazanmak önemliydi. Aynı istekle bu maça çıkmak çok önemliydi. İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz devam ediyor, oyun ve puan olarak. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi."

Buruk, ikinci yarıda oyuna giren Arda Turan'ın performansıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Bütün oyuncularıma süre vermeye çalışıyorum, Arda da bugün girdikten sonra çok çaba sarfetti. Destek verdi. Bir saatlıktan çıkmıştı, tekrar formunu bulmaya çalışıyor. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncularımız iyi niyetle bu takıma hizmet etmeye çalışıyorlar. Çok önemli oyuncularımız var, herkese forma vermeye çalışıyorum. Burada öncelikli olan takımın başarısı." yanıtını verdi.