Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Metin Diyadin
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Metin Diyadin

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Metin Diyadin

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Diyadin, "Bizim için zor bir deplasman olacağını düşünüyorduk ki Başakşehir bana göre bu ligin en organize oynayan ve oyun formatı oturmuş takımı. Sahada birçok değişkeni oynayabiliyor. Sahada doğru durmamız gerektiğini düşünerek, taktiksel oynadık. Başakşehir'e karşı da ancak deplasmanda bu kadar gol pozisyonuna girilebilir, şut atılabilir." ifadelerini kullandı.

"İlk yarıda kaçırdığımız goller var, aynı pozisyonu Başakşehir değerlendirdi. İlk yarı kesinlikle skor üretmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullanan Diyadin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarı oyun ortada giderken, ikinci golü kontradan yedik ama golü de bulduk. Son bölümde ikinci golü bulamayınca mağlup ayrıldık. Bugün de Başakşehir gibi bir takıma karşı bu kadar oynanabilirdi. Üzüntülüyüz. Bazen de maç şansı arıyorsunuz, gol vuruşları girmeyince biraz da demoralize oluyoruz. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanlarla kulübün önünü açmak istiyoruz. Devre arasında yeni gelen yönetimimiz, transferi açıp, takımın ligde kalması için çaba gösterilecektir. Biz de bu süreçte istek ve arzumuzu devam ettireceğiz."

Kulübün transfer yasağı nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Metin Diyadin, "Transfer yasağımız var, Süper Lig'de oynamış oyuncu sayımız 12-13. Hep aynı oyunculara yük biniyor. Son 3 haftadır iyi mücadele ediyoruz, yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince olmuyor. Çocukların sezon başından beri özveriyle her şeyini ortaya koyduğu gerçeğini düşünürsek, emin olun onlar adına yazık oluyor. Üstünlük sağladığımız anlar da oluyor ama maalesef üretemeyince mağlup oluyoruz. Oyuncularını takımını sahiplenme yönünden oldukça memnunum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Metin Diyadin

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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