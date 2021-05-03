Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından

03.05.2021 19:01
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından, System.String[]

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." dedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." dedi.

Karaman, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarıya iyi başladık ve golü bulduk. Golden sonra da 2'yi yapacak pozisyonlarımız vardı. Devre arası ikinci golü mutlaka bulmamız gerektiğini konuştuk oyuncularımızla. 3 tane erken gelen sarı kartımız var. Bu erken kartlar oyuncularının mücadele gücünü de düşüyor. İki oyuncuyu sarı kartları oldukları için değiştirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıyı değerlendiren Karaman, "Şansız bir topta maç 1-1 oldu. 88. dakikada rakip bir puana razıyken ayağımızdaki çok net bir pozisyondan golü yedik. Bu tarz pozisyonlarda futbolcuların bu hataları yapmaması gerekiyor. Taca atsan, vursan hiçbir şey olmayacak. Futbol hata oyunu, büyük bir hata yaptık ikinci yediğimiz golde. Buradan alacağımız 1 puanla kalan 3 maçta belki 1 galibiyet ve 1 beraberlik bize yetecekti ama şimdi 3 maçın ikisini kazanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Çalışmaya devam edeceklerini belirten Karaman, şunları söyledi:

"Ankaragücü'nü ligde tutmak için hem rakiplerimizin alacağı skorları bekleyeceğiz hem de biz ligde kalacak galibiyetleri elde edeceğiz bundan başka yolumuz yok. Oyuncu arkadaşlar da bu bilinçte. Bu bilinçte olurken de bu tür hataları yapma lüksümüz yok."

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Başakşehir, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Erzurumspor maçının kadrosuna alınmayan Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Yeni boşanan Bircan Bali'ye mavi tikliler ve oyuncular yürüyormuş Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı         
21:02
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı         
20:56
Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla Dünya genelinde son 2 haftadaki vaka sayısı pandeminin ilk 6 ayından daha fazla         
20:10
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi         
19:45
41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu         
19:05
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti         
16:59
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 21:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement