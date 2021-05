Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 39. haftasında ağırladıkları MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Son haftalarda olduğu gibi bugün de üçüncü final maçımızı oynadık. Altımızda, üstümüzde ve etrafımızdaki takımlarla oynadık. Hepsi bugün de olduğu gibi birbirinden zorluydu. Maç öncesi iki takımın da yüksek şiddette puana ihtiyacı olması maçın zorluk derecesini zaten artırıyor. Geçen hafta oynadığımız maça benzer bir oyun oldu. Bugün aşırı bir sıcak vardı. Maçın ritmini, başlarken ciddi bir biçimde etkiledi. Oyuncuların hareket kabiliyetini zorladı." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü'nün kaleye hızlı giden bir takım olduğunu belirten Kocaman, şunları söyledi:

"Hikmet hoca ile bunu iyi bir şekilde başarıyorlar. Bu silahı onların elinden almamız gerekiyordu ancak maçın başında öyle olmadı. Maçın hemen başında bizim çıkış anında kaptırdığımız toptan sonra golü yememiz işi daha tehlikeli hale getirdi. Hızlı oyuncu ve hızlı ataklarla bizi daha fazla zorlamaya başladılar. İkinci yarı biraz daha oyunu rakip kaleyi yıktık. Oradan itibaren oyunun doğrularını yapmak adına ısrar ettik."

"İki takım da çok şey istedi. Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Buradan galibiyet almak bizim için çok sevindirici oldu." diyen Kocaman, küme düşme hattından uzaklaşmaları hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:

"Bu oyunda rahatlık yok. Takımlar birbirine çok yakın, her an her şey olabilir. Matematiksel olarak garantilemeden rahatlama olmayacağı gibi garantilesek bile önümüzdeki sezona taşınması gereken ciddi bir özgüven ve motivasyon artışı olmalı bu takımda. Başakşehir hep yukarlarda kalmış bir takım."