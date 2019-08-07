Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Olympiakos
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Medipol Başakşehir-Olympiakos

10 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: 3.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen, Crivelli
Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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