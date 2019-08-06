Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
İdman öncesi Okan Buruk, turuncu-lacivertli futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmayla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos
müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Mevlüt idmanda yer almadı
Turuncu-lacivertli takımda ayak bileği burkulan Mevlüt Erdinç
antrenmanda yer almadı. Mevlüt'ün sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu
, bu sezon ilk kez takımla çalıştı.
Epureanu, antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte çalışmada yer aldı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın saat 20.45'te Olympiakos ile karşılaşacak.