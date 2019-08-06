Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

1 saat önce

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır, System.String[]
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

İdman öncesi Okan Buruk, turuncu-lacivertli futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmayla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Mevlüt idmanda yer almadı

Turuncu-lacivertli takımda ayak bileği burkulan Mevlüt Erdinç antrenmanda yer almadı. Mevlüt'ün sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, bu sezon ilk kez takımla çalıştı.

Epureanu, antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte çalışmada yer aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın saat 20.45'te Olympiakos ile karşılaşacak.
Fatih Terim Stadı, Okan Buruk, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:17 
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