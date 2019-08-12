Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karaiskakis Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Toplu fotoğraf çekimi ile başlayan antrenmanı, Başkan Göksel Gümüşdağ ile kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de izledi.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmayla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Eksikler

Turuncu-lacivertli takımda, 20 kişilik oyuncu kadrosu ile hazırlıklarını tamamladı.

Kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler Atina'ya getirilmemişti.

Okan Buruk, geniş kadrosundaki isimlerden Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri de maç kadrosuna dahil etmedi.

Olympiakos-Medipol Başakşehir maçı, Karaiskakis Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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