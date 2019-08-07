Medipol Başakşehir-Olympiakos maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi
3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir
ile Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
arasında oynanan karşılaşma ile Okan Buruk
, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk resmi maçına çıktı. Abdullah Avcı
'nın Beşiktaş
'ın başına gitmesinden sonra Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, yeni takımı ile ilk resmi maç heyecanını Şampiyonlar Ligi eleme turunda yaşadı.
Üç isim ilk resmi maçında
Medipol Başakşehir'de 3 yeni transfer turuncu-lacivertli takımla ilk resmi maçlarına Olympiakos karşısında çıktı. Miguel
Vieira, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo
Crivelli, Olympiakos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Diğer yeni transferler Carlos Ponck ve Okechukwu Azubuike
ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.
Valbuena yeniden Türkiye
'de
Yunan ekibi Olympiakos'un yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena
da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe
forması giymişti.
Tribünler boş kaldı
Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.
Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.